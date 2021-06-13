بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج إلكترونيا عبر الطرق النظامية

بدأت اليوم، وزارة الحج والعمرة، استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة حج هذا العام إلكترونياً عبر الطرق النظامية.

وبينت الوزارة أنها وفرت 3 باقات فقط في حج هذا العام 1442هـ، الباقة الأولى ضيافة مميزة “أبراج” وسعرها 16,560 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، أما الباقة الثانية ضيافة مميزة “مخيمات” وسعرها 14,381 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، أما الباقة الثالثة باقة الضيافة “مخيمات” وسعرها 12,113 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويمكن للراغبين في الحج هذا العام استخدام الرابط الالكتروني التالي واتباع الخطوات المحددة

https://localhaj.haj.gov.sa/