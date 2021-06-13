قائمة أكبر منتجي النفط في “أوبك” بصدارة السعودية

صعد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، إلى 25.46 مليون برميل يوميا.

وتعتبر أوبك المؤلفة من 13 عضوا، أكبر منظمة تضم منتجي النفط حول العالم، وينتجون قرابة 27% من مجمل الطلب العالمي على الخام، ويصدرون قرابة 18 مليون برميل يوميا، بصدارة السعودية.

وعالميا، يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للنفط الخام، حاليا، قرابة 94 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 90.6 مليون برميل يوميا في 2020، ونحو 100 مليون برميل يوميا، توقعات استهلاك العالم في عام 2022.

وتشارك منظمة أوبك، وبالتحديد كبار المنتجين فيها، باتفاقية لخفض الإنتاج ضمن تحالف (أوبك+) المؤلف من 23 بلدا، تقودهم السعودية وروسيا، بدأ تنفيذ في مايو/أيار 2020، يستمر حتى أبريل/نيسان 2022.

تقدم لكم العين الإخبارية في التقرير التالي، قائمة منتجي منظمة أوبك للنفط الخام، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة:

السعودية:

بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في مايو/أيار الماضي، نحو 8.466 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 8.12 ملايين برميل يوميا في أبريل/ نيسان، و9.18 ملايين برميل يوميا في 2020.

العراق:

بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي للعراق في مايو الماضي 3.967 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 3.94 ملايين برميل يوميا في أبريل، و4.05 ملايين برميل يوميا في 2020.

الإمارات:

بلغ متوسط الإنتاج النفطي اليومي للإمارات بحسب أرقام “أوبك” 2.64 مليون برميل يوميا، وتأتي ثالث من حيث أكبر منتجي الخام في المنظمة، بينما بلغ إنتاجها 2.61 مليون برميل في أبريل و2.78 مليون برميل في 2020.

إيران:

بلغ متوسط إنتاج إيران النفطي 2.45 مليون برميل يوميا في مايو، مقارنة مع 2.4 مليون برميل يوميا في أبريل، بينما بلغ متوسط إنتاج 2020، نحو 1.98 مليون برميل.

الكويت:

بلغ متوسط إنتاج الكويت النفطي في مايو نحو 2.35 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.32 مليون برميل في أبريل، بينما بلغ إنتاج الدولة كمتوسط يومي في 2020، نحو 2.43 مليون برميل يوميا.

نيجيريا:

بلغ متوسط الإنتاج النفطي لنيجيريا في مايو الماضي، نحو 1.388 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.46 مليون برميل في أبريل. فيما بلغ متوسط إنتاجها في 2020، نحو 1.57 مليون برميل يوميا.

ليبيا:

بلغ متوسط إنتاج ليبيا اليومي من النفط الخام 1.1 مليون برميل في مايو، مقارنة مع 1.13 مليون برميل يوميا في أبريل، بينما بلغ متوسط إنتاج 2020، نحو 367 ألف برميل يوميا.

أنجولا:

بلغ متوسط إنتاج أنغولا النفطي في مايو الماضي نحو مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.1 مليون برميل في أبريل، بينما بلغ متوسط الإنتاج اليومي في 2020، نحو 1.25 مليون برميل.

الجزائر:

بلغ متوسط الإنتاج اليومي للجزائر في مايو الماضي نحو 882 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 871 ألف برميل يوميا في أبريل، بينما بلغ متوسط إنتاجها في 2020، نحو 897 ألف برميل.

وجاء في المراتب المتأخرة، كل من فنزويلا بـ 531 ألف برميل يوميا، والكونغو بـ 256 ألفا، وغينيا الاستوائية بـ 109 آلاف، والجابون 177 ألف برميل يوميا.