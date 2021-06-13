أمانة جدة تحبط بيع 20 طنا من المواد الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة الرقابية على المنشآت الغذائية خلال الثلاثة أشهر الماضية، عن مصادرة أكثر من 20 طنا من المواد الغذائية المتنوعة، وإغلاق أكثر من 151 منشأة مخالفة خلال 318 جولة تفتيشية، وذلك ضمن حملة نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس ، أن الفرق الميدانية رصدت خلال فترة الحملة المتواصلة نحو (33) من المنازل الشعبية المخالفة بالنطاق وجرى استغلالها لتخزين المواد الغذائية وتحضير الأطعمة.

وأضاف الدقس، أن الحملات الرقابية أسفرت عن رصد وضبط مواقع مجهولة تُمارس نشاط إعداد وتحضير الأطعمة بدون رخص نظامية ، وتنوعت المخالفات بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد كبير من المواقع ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية حيث جرى مصادرة (61) كرتا صحيا مزورا، وإتلاف (1087) من الأدوات المستخدمة، ونتج عن ذلك إتلاف كافة المضبوطات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية قبل وصولها للمستهلكين.

وثمنت أمانة محافظة جدة، سكان وزوار جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940 للمحافظة على الصحة العامة والحد من الظواهر السلبية.