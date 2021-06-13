خالفوا الإجراءات الاحترازية.. ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل وتغريمهم 3 ملايين ريال #عاجل

أصدرت الهيئة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الأحد)، عقوبات بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الهيئة، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وكشفت الهيئة، في بيان، أن عدد الذين تم ضبطهم 14 شخصا، من مشاهير مواقع التواصل. مؤكدة أنه تم ضبط مجموعة تجارية

(شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة تقدر بـ 400 ألف ريال.

وأوضحت أن المشاهير صدرت بحقهم مخالفات تتراوح بين 50 ألف ريال و 300 ألف ريال، وهم 7 مواطنين و5 مقيمين.

وأشارت، في ختام بيانها، أن مجموع المخالفات تخطي أكثر من 3 ملايين ريال.