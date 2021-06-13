خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” 27152 مخالفة وذلك للفترة من 25 / 10 / 1442هـ حتى 2 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض، العدد الأعلى بواقع بـ(8481)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5376)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3632)، ومنطقة القصيم بـ(2094)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1967)، ومنطقة الجوف بـ(1388)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1029)، ومنطقة تبوك بـ(913)، ومنطقة حائل بـ(888)، ومنطقة الباحة بـ(486) ومنطقة جازان بـ(436)، ومنطقة عسير بـ(314) ومنطقة نجران بـ(148).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.