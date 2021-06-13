وزير الإعلام اليمني: محاصرة ميليشيا الحوثي لتعز عقاب جماعي يرتقي لجرائم حرب

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار الحصار الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية أمر واقع على أبناء تعز منذ 6 أعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين.

وأدان عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محافظة تعز منذ انقلابها 2014، والذي خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب.