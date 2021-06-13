جرائم الحوثي.. 250 قتيلا وجريحاً في 4 هجمات للمليشيا على مساجد مأرب

لم تتورع مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، عن ارتكاب أي جرائم بحق المدنيين في البلاد، والتي كان آخرها ما ارتكبته بحق المصلين داخل المساجد بمأرب.

مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب، أدان اليوم الأحد، قصف مليشيا الحوثيين للمساجد في المحافظة واستهداف المدنيين.

وأكد في بيان صحفي له، أن استهداف بيوت الله والأماكن المقدسة التي تجمع اليمنيين تحت سقف الأخوة والتعايش والبناء الروحي والنهج الوسطي يعكس حالة الاستعداء ويكشف حقيقة هذه المليشيات ومشروعها التدميري للأرض والإنسان واستباحتها للدماء المعصومة.

وأضاف أن استهداف المساجد سلوك إرهابي ممنهج تمارسه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران انطلاقاً من عقيدتها الإرهابية الراسخة.

يذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد استهدفت الخميس الماضي، بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة، مسجدا وسط مدينة مأرب وقت أدى صلاة المغرب، تزامن ذلك مع استهدافها إصلاحية للنساء المزدحمة بالسكان في نفس المدينة.

وقد أدى الهجوم الحوثي إلى مقتل عشرة مدنيين، وإصابة 25 آخرين بينهم نساء وأفراد في الطواقم الطبية.

كما تكررت الهجمات التي تستهدف المساجد في مدينة مأرب، خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تتعمد الجماعة المدعومة من إيران في استهداف دور العبادة وقت أداء الصلاة بهدف سقوط أكبر عدد من الضحايا.

وفي مارس 2017 استهدفت مليشيا الحوثيين مسجد معسكر كوفل بمديرية صرواح بثلاث قذائف صاروخية، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 26 مجنداً وإصابة العشرات.

كما استهدفت المليشيا في منتصف يناير 2020، مسجد معسكر الاستقبال بمنطقة الميل شمال غربي مدينة مأرب، ما أدى لمقتل أكثر من 100 جندي وإصابات العشرات بجروح.

وفي أغسطس 2020، سقط صاروخا باليستياً أطلقته المليشيا من صنعاء، في صرح مسجد معسكر قوات الأمن الخاصة وسط مدينة مأرب، ما أدى لمقتل وإصابة نحو 30 جندياً ومدنيين.