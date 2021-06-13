رجل الحرس الثوري الإيراني بصنعاء يواصل جرائمه بحق الأطفال

لا يزال ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو ” حسن إيرلو” يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء المختطفة من قبل ميلشيا الحوثي المتمردة.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن إيرلو يقوم بالتحرك في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي كحاكم فعلي، يزور المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس، ويشرف على مخرجات المراكز الصيفية، وتحريف المناهج في مختلف المراحل الدراسية، وتجريف الهوية اليمنية والعربية.

وأضاف أن رجل الحرس الثوري يقوم بزيارة لعدد من كليات جامعة صنعاء.

ويأتي هذا ضمن المخطط الإيراني الذي تنفذه مليشيا الحوثي لتسميم عقول النشء والشباب وتعبئتهم بالأفكار الطائفية المستوردة من إيران، ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتحويلهم إلى أدوات لقتل إخوانهم اليمنيين واستهداف الجوار، وتهديد المصالح الدولية.

ونوّه وزير الإعلام اليمني أن استفزازات النظام الإيراني تؤكد مضيّه في انتهاك السيادة اليمنية، وتجاوز القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216، وانتهاج مسار تصعيدي في تحدي سافر لارادة المجتمع الدولي والجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث.