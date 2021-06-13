على مرحلتين.. صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء وباء كورونا

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق بالاشتراك مع البنك ‏الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، اقترح مؤخراً خطة بقيمة 50 مليار دولار ‏لإنهاء وباء كورونا عن طريق تطعيم ما لا يقل عن 40 في المئة من الناس في كل بلد بحلول نهاية هذا ‏العام و 60 في المئة بحلول منتصف عام 2022، مفيدةً أنه تم الآن تأمين حوالي ثلث التمويل اللازم ‏للمنحة البالغ 35 مليار دولار من مصادر عامة وخاصة، ويجري العمل على تغطية المتبقي.‏

وأشارت جورجيفا في بيان صحفي في ختام قمة قادة مجموعة السبع دول، ‏إلى أن الجزء الأكثر إلحاحاً في الخطة هو إعادة توجيه جرعات اللقاح الزائدة من الاقتصادات ‏المتقدمة إلى العالم النامي، معربةً عن ترحيبها بالتزام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم ‏مليار جرعة في العام المقبل.‏

وأعربت عن امتنانها لدعم مجموعة الدول السبع لتخصيص 650 مليار دولار جديد لحقوق السحب ‏الخاصة بصندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أن هذا الإصدار الذي يعد أكبر إصدار في التاريخ سيساعد ‏في تعزيز الاحتياطيات العالمية مع توفير مساحة للنفقات المالية اللازمة للخروج من الوباء وتمكين ‏عمليات التعافي الأكثر استدامة.

وأفادت أن قادة المجموعة أبدوا استعدادهم لتضخيم التأثير من خلال التوجيه الطوعي لحقوق ‏السحب الخاصة وقروض الميزانية للوصول إلى طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار لأكثر ‏البلدان ضعفاً في الأشهر المقبلة، مبينةً أنه الصندوق سيكتشف من خلال خيارات العضوية لديه ‏كيفية القيام بذلك معاً.‏