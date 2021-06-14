بينيت: المشروع النووي الإيراني وصل لنقطة خطيرة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت، إن التهديد الأكبر على الدولة هو المشروع النووي الإيراني الذي وصل إلى نقطة خطيرة، وفق موقع i24.

وقال بينيت أمام الكنيست خلال التنصيب، مساء أمس الأحد :الشرق الأوسط لم يستفيق من الاتفاق الأول الذي زود إيران بملايين الدولارات وقدم لها الشرعية، استئناف العمل بالاتفاق سيقدم الشرعية لاحد اكثر الانظمة المظلمة والعنيفة في العالم الشرعية.

وعبر عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن، وموقفه الحازم خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومته لن تتردد في الرد بشكل قوي إذا قررت حركة حماس خرق اتفاق إطلاق النار ومهاجمة إسرائيل.

وقال نفتالي بينيت وهو رئيس حزب “يمينا” إن الحكومة الجديدة ستعزز الاستيطان في كل أنحاء إسرائيل، متعهداً بأنها “ستحافظ على مصالحنا القومية في المنطقة سي.

وأكد أن الحكومة الجديدة ستحافظ على “إسرائيل يهودية وديمقراطية.