إقالة مدرب الكويت كاراسكو بعد الخروج من تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم إقالة المدرب الإسباني أندريس كاراسكو، بعد الخروج المبكر من تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وكتب الاتحاد الكويتي في حسابه على تويتر امس الأحد، أن مجلس الإدارة قرر “إعفاء مدرب منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم الإسباني أندريس كاراسكو من منصبه”.

وأضاف الاتحاد أنه عين المدرب الوطني ثامر عناد لشغل المنصب.

وكان كاراسكو تولى منصبه في أكتوبر 2020 بهدف خوض آخر ثلاث مباريات في هذه المرحلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكذلك لكأس آسيا 2023.

وتأجلت أغلب المباريات حتى يونيو الجاري في ظل توقف التصفيات بسبب جائحة كوفيد-19.

وخسرت الكويت 3-صفر أمام أستراليا في الثالث من يونيو بعد عرض متواضع، ثم تعادلت دون أهداف بعشرة لاعبين مع الأردن، لتتلاشى آمال الصعود إلى المرحلة التالية من التصفيات، وقبل مواجهة تايوان في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء.