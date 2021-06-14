بجميع مراحله.. فتح باب القبول في معهد الحرم المكي الشريف

أعلنت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب القبول للعام الدراسي 1443 هـ لجميع مراحله المتوسطة والثانوية بأقسامه الثلاثة: الصباحي والمسائي والنسائي انتظاما وانتسابا.

وأوضحت إدارة المعهد بأن التسجيل سيبدأ الأحد الموافق : 3 / 11 / 1442 هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 5 / 12 / 1442هـ.

وحددت عددًا من شروط القبول وهي كالآتي: أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية سارية المفعول وأن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (جيدجدًا).

أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي سيعلن عنها لاحقًا وأن يكون حسن السيرة والسلوك.