ارتفاع أسعار النفط.. الأمريكي عند أعلى مستوى في 32 شهر و”برنت” يتخطى 73 دولار

سجل الخام الأميركي اليوم الاثنين، أعلى مستوى له في 32 شهرًا، حيث دعم طرح لقاحات فيروس كورونا تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتقدم خام تكساس الوسيط الأميركي قرابة 0.5% فوق 71 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، مستفيدًا من مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، فيما زاد برنت بالنسبة ذاتها كاسراً حاجز 73 دولاراً للبرميل.

ويسير الخام القياسي الأميركي في طريقه لتحقيق تقدم فصلي خامس، والذي سيكون أفضل أداء منذ 2010، مع تحسن الاستهلاك بينما تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قيود الإمدادات بشكل تدريجي.

توقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء في أواخر العام المقبل، وحثت “أوبك” وشركاءها على الحفاظ على توازن الأسواق من خلال استغلال طاقتهم الإنتاجية الفائضة.