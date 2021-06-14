واتساب ترضخ.. تشفير خدمة الدردشة قريبا

تطلق شركة “واتساب” حملة للإعلان عن التشفير الكامل لخدمة الدردشة التي توفرها بعد أن أثارت قواعد الاستخدام الجديدة رد فعل عنيف.

وتطلق الشركة المملوكة لشركة فيسبوك الحملة اليوم الإثنين في ألمانيا وبريطانيا- وهما اثنان من أهم أسواقها.

وتسلط مقاطع الفيديو الإعلانية القصيرة الضوء على أن المحتوى المرسل عبر واتساب يمكن للمستخدمين المعنيين فقط قراءته بفضل التشفير من طرف إلى آخر (المرسل والمتلقي).

وتعرضت شركة واتساب لانتقادات وعمليات خروج جماعية للمستخدمين من التطبيق خلال الأشهر الأخيرة بعد إعلانه عن قواعد الاستخدام الجديدة.

وتم تفسير التحديث الذي اضافته الشركة في منتصف مايو/أيار الماضي على نطاق واسع أنه يعني مشاركة المزيد من البيانات مع شركة فيسبوك الشركة الأم لـ”واتساب”.

ورفضت واتساب هذا التفسير واعتبرته سوء فهم وأكدت مرارًا وتكرارًا أنه لن يكون هناك تخفيض لمستوى التشفير من طرف إلى طرف- والذي يمنع أيضًا الشركة المزودة للخدمة نفسها من الوصول إلى الرسائل والمحتوى.

واعترف الرئيس التنفيذي لواتساب، ويل كاثكارت، بوجود أخطاء في أسلوب الإعلان عن القواعد الجديدة، قائلاً إن الشركة فشلت في بادئ الأمر من توصيل ما الذي كانت تقوم به ولماذا بشكل واضح.

وأضاف كاثكارت إن الغالبية العظمى من المستخدمين الذين طلب منهم الموافقة على القواعد الجديدة قبلوها بالفعل، لكنه لم يقدم أرقاما محددة.

وكان من المفترض في الأساس أن يفقد المستخدمون الذين لم يوافقوا على إمكانية الوصول إلى الوظائف الأساسية مع مرور الوقت، لكنهم لن يواجهوا أي عواقب بعد الآن.

وستتوفر الامكانيات الجديدية المتعلقة بالتواصل مع الشركات فقط بعد الموافقة على التحديث.

وكانت هذه الأمكانيات الجديدة هي السبب الرئيسي لتغيير شروط الاستخدام، وفقًا لواتساب.