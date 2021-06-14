إجراءات كورونا تغلق 45 منشأة في خميس مشيط

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2259 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية حيث تم إغلاق 45 منشأة تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فايروس “كورونا”.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي ،أن الجولات الرقابية متواصلة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الإسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الاغذية التابع للبلدية.

وأشار الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف أكثر من 200 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.