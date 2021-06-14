«الغذاء والدواء»: يحذر من مضادات الالتهاب غير الوصفية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، أن ‏استخدام مضادات الالتهاب وإن كانت غير وصفية لأيام متتالية قد يصاحبه أعراض جانبية مع احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.

وشددت الهيئة على ضرورة استعمالها بحذر، قائلة أن مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية أدوية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدوية وصفية وغير وصفية مثل: أيبوبروفين Ibuprofen وديكلوفيناك Diclofenac.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن استخدامات الأدوية غير الوصفية منها: التواء المفاصل، ألم الأسنان، التهاب الأوتار، ارتفاع حرارة الجسم، ألم الدورة الشهرية، لافتة إلى أن أعراضها الجانبية هي: صداع، غثيان، جفاف الفم، إمساك، إسهال، ألم وحموضة بالمعدة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تزداد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسببها عند: الاستخدام اليومي أو المنتظم، والتدخين، من لديهم تاريخ مع لم قرحة المعدة، من لديه مرض متقدم بالكبد، الأشخاص أكبر من 65 سنة، شرب الكحول.

وقالت أنه لتقليل مخاطر استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية: أخبر الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل وشاملا أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية، أو قرحات المعدة، لموازنة المخاطر والمنافع، واستخدم أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة، وعند إتمام 10 أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب.