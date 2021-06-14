وحشي وجبان.. السفير الفرنسي يعلق على الإعتداء الحوثي لمدرسة بعسير

عبّر السفير الفرنسي بالرياض، لودوفيك بوي، عن إدانته الشديدة للاعتداء الحوثي الذي استهدف مدرسة بمنطقة عسير.

وقال السفير عبر حسابه في تويتر اليوم: لقد فَجَعَني نبأ سقوط طائرة من دون طيّار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في #عسير. باسم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية أُدين بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشي على مكانٍ مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد.

وصرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، وأمس، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أيّ إصابات -ولله الحمد، كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث