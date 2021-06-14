أمانة المدينة المنورة تعتمد تطوير 26 محطة وقود خلال 2021

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة خلال عام 2021، وذلك بعد مراجعة واعتماد المخططات التطويرية المقدمة من ملاك المحطات، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري للشوارع الرئيسية، والتي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للشوارع والأنشطة القائمة عليها، والتأكيد على توفير جميع الخدمات المطلوبة في محطات الوقود وفقا للمعايير العالمية، مما يساهم في خلق التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتوفير أفضل عناصر الجذب للمستخدمين.

وأوضحت الأمانة، أنها راعت في اعتماد التصاميم المقدمة لتطوير محطات الوقود، تحسين الواجهة العمرانية وتطوير الشكل العام للمحطات القائمة من خلال تصميم الواجهات والمباني بشكل جمالي متميز بمكوناته ومفرداته المعمارية، بجانب توفير عناصر تنسيق مواقع المحطات من أعمدة إنارة وتشجير والجلسات والعلامات الإرشادية.

بالإضافة إلي توفير مناطق للصلاة ودورات المياه العامة، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير مواقف انتظار للسيارات، مع التشديد علي أهمية تحقيق معايير السلامة والأمان في تصميم المحطات القائمة بالنسبة لخزانات ومضخات الوقود وأنظمة الإطفاء.

وثمنت الأمانة الاستجابة الملحوظة لملاك ومشغلي محطات الوقود من خلال السرعة في تقديم المخططات المطلوبة لتطوير المحطات، وبدئهم في تنفيذ المخططات التطويرية المعتمدة، داعية باقي أصحاب المحطات للالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم المقترحات التطويرية لمحطاتهم للاستفادة من خدمات الأمانة، مؤكدة أنها ستقدم كافة التسهيلات الاستشارية المطلوبة لهم.