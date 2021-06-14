“العدل” توضح شروط المحاماة والحصول على رخصة ممارستها

كشفت وزارة العدل، مؤهلات وشروط الحصول على ترخيص لممارسة مهنة المحاماة، لافتة إلى أن أي شهادة في الدبلوم كمؤهل علمي للقيد في جدول المحامين الممارسين لا يتم قبولها باستثناء شهادة الدبلوم العالي في دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة فقط، بجانب شهادة البكالوريوس في القانون والشريعة من الجامعات.

وقالت إن المدة التدريبية في مكاتب المحاماة للحصول على الرخصة، 3 سنوات بعد المؤهل للبكالوريوس، وللماجستير خبرة سنة واحدة، وإن كانت الخبرات من خلال التدريب بمكتب محاماة فيشترط الحصول على دورة تأهيلية لا تقل عن 100 ساعة تدريبية منفذة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي.

ويمكن التقدم بطلب ترخيص محاماة من خلال الرابط https://najiz.sa/applications/landing/service/842b98bd-020f-4f2b-ac7d-1f6dd75bfd8e.

كما يمكن للمحامين التقدم بطلب تجديد ترخيص محاماة من خلال الرابط https://najiz.sa/applications/landing/service/f199c66c-24a9-43b7-a1b5-378c9af8fbe4.