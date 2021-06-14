الحوثي يعترف بمقتل قيادي رفيع المستوى بصعدة

قتل قيادي كبير بمليشيا الحوثي إثر قصف من قبل طيران التحالف بمحافظة صعدة.

وكانت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، قد اعترفت بمقتل قيادي بارز ينتحل رتبة لواء، وينحدر من محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات، شمال اليمن.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم الإثنين، أنه جرى تشييع ودفن جثة الصريع حسين سعيد عامر هديان، في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأكدت الميليشيا الحوثية مقتل ” هديان” الذي ينتحل رتبة لواء ، دون أن تذكر مكان وزمان مقتله “هديان”

فيما ذكرت مصادر عسكرية أنه لقي مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ونعت قيادات وناشطون حوثيون مقتل هديان، الذي اعتبرته خسارة كبيرة لهم.

كما أنه يعد من القيادات المقربة لزعيم ميليشيا الحوثي، وشارك إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ حربهم الأولى ضد الحكومة الشرعية في 2004م