قال خبير الطقس د. خالد صالح الزعاق إن المملكة تعيش خلال هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى من المملكة و الكويت
وأكد الزعاق يستمر هذا الموسم ستين يوماً تقريباً على شكل موجات يشتد في الظهيرة ويخف غالباً في الليل
خبير أرصاد: رياح حارة و مثيرة للغبار تستمر 60 يوما على هذه المناطق
الوئام-متابعات
قال خبير الطقس د. خالد صالح الزعاق إن المملكة تعيش خلال هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى من المملكة و الكويت