خبير أرصاد: رياح حارة و مثيرة للغبار تستمر 60 يوما على هذه المناطق

قال خبير الطقس د. خالد صالح الزعاق إن المملكة تعيش خلال هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى من المملكة و الكويت

وأكد الزعاق يستمر هذا الموسم ستين يوماً تقريباً على شكل موجات يشتد في الظهيرة ويخف غالباً في الليل