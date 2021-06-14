إطلاق أول دليل يقدم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة

أطلق “منظم المياه” أول دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، والذي يُعد المرجع الأساس لمقدِّمي الخدمة والمستهلك، ويتضمن القواعد المحددة للعلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة والمستهلكين.

ويأتي هذا الدليل، بهدف ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، وتحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة.

ودعا منظم المياه العموم إلى الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/LawRegulation/WWServiceGuide/Pages/default.aspx