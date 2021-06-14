وزارة الاتصالات تعلن عن منحة دراسية في #مهارات_المستقبل .. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات،اليوم، عن منحة دراسية في إحدى المجالات التقنية المتخصصة و مهارات المستقبل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في عامٍ واحد وضمن موضوعٍ تقنيٍّ متخصص؛ احصل على منحة دراسية من مهارات المستقبل لإكمال دراساتك العليا بإحدى أفضل جامعات الشرق الأوسط جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وقالت الوزارة على موقعها في بيان: “في خطوة لاستشراف مستقبل التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جيل واعي مبدع يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030. تقدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مبادرة مهارات المستقبل منح مجانية لاكمال درجة الماجيستير في التقنيات الناشئة.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنحة الراغبين في إكمال دراستهم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتي تعد إحدى أفضل الجامعات في الشرق الأوسط، وإبراز دور مهارات المستقبل في تبنّي ودعم الكوادر الرقمية في المملكة .

و أعلنت الوزارة شروط المنحة و للإطلاع على الشروط والتقديم اضغط هنا