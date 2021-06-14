الفريق السعودي لتنفيذ #اتفاق_الرياض يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

عقد الفريق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم, اجتماعاً بين طرفي الاتفاق، ممثلاً في الحكومة اليمنية برئاسة حسين منصور، وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.

وساد الاجتماع أجواء إيجابية، أكدوا خلالها وقف التصعيد بأشكاله كافة، وعلى الترتيبات اللازمة لحماية وعودة الحكومة إلى عدن، والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.