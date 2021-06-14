العدل تقدم حزمة إرشادات لضمان نجاح عملية الإفراغ العقاري الإلكتروني

وجهت وزارة العدل عددا من الإرشادات لضمان نجاح عملية الإفراغ العقاري الإلكتروني.
ونوهت أن الإرشادات لضمان نجاح عملية الإفراغ العقاري الإلكتروني خلال 60 دقيقة عبر بوابة ناجز، حيث تشمل الإرشادات:
1-دفع ضريبة التصرفات العقارية قبل إنشاء الطلب.
2- قبول المشتري للطلب خلال المدة المسموحة داخل النظام.
3- تحويل كامل لمبلغ المبايعة.
4- التحويل قبل المدة المسموحة.
5- عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة في إجمالي المبايعة.
6- عند حدوث أية مشكلة ولم تكتمل العملية، يمكن طلب استعادة المبلغ من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]