توضيح من أمانة القصيم بشأن “فيديو كلاب بريدة”

إشارة إلى مقطع الفيديو المتـداول حول وجود عدد من الكلاب الضالة في أحد أحياء مدينة بريدة، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم عبدالكريم اليوسف، أن الأمانة باشرت الحالة في حينها بتطبيق الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة عبر الفرق الميدانيـة المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي في بيان، أن أعمال الأمانة لمكافحة الحيوانات الضالة متواصلة في كافة أحياء المدينة للمحافظة على سلامة الجميع، مع التركيـز على الأحيـاء القريبة من المـزارع والأحيـاء الواقعـة على أطـراف النطـاق العمراني لمدينة بريدة.

ودعت أمانة منطقة القصيم كافة سكان المدينة إلى أهمية التعاون مع جهود الأمانة بهـذا الاتجاه، وذلك بعدم

رمي بقايا الأطعمة في الأراضي الفضاء كون هذا السلوك يعد واحد من أهم عناصر جذب الحيوانات الضالة داخـل

الأحياء السكنية، وأن الإجراء السليم للتعامل مع بقايا الأطعمة يتم بوضعها في حاويات بقايا الأطعمة المخصصة

لهذا الشأن والمميزة باللون الأخضر والتي يتم رفعها بشكل يومي عبر سيارات خاصة والتعامل معها بشكل مستقل.