مشاهد تفضح الحوثيين أثناء سرقة المحلات التجارية بصنعاء

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل لاجتماعي باليمن مشاهد صادمة لقيام عناصر من مليشيا الحوثي بنهب محلات تجارية بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

ونشر مقطع الفيديو الإعلامي اليميني محمد الضبياني وعلق عليه بالقول : ” لصوص حوثيون أثناء سرقتهم لأحد المحلات التجارية في صنعاء.. الحوثية تجسد الصورة الأقبح لكل اللصوص في التاريخ”.

يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية كانت قد أطلقت موجة جديدة في صنعاء لاستهداف متاجر في صنعاء بذريعة استخدامها لمجسمات لعرض الملابس النسائية.

وقامت المليشيا باقتحام ما يزيد على 20 محلا تجاريا في سوق الزهراوي، وباشروا بتحطيم العشرات من المجسمات الخاصة بعرض الملابس النسائية، وتمزيق وإحراق جميع الملابس.