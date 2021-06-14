«المدني» و«الأرصاد» ينبهان من موجة غبار على هذه المناطق

تلقى الدفاع المدني تنبيها مقدما من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية يشمل (الأحساء، العديد) حتى الساعة 6 صباحاً.
كما نوه المركز الوطني للأرصاد إلى أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران يشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة ) حتى الساعة 6 صباحاً.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب.وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 1 صباحًا.