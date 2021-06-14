«المدني» و«الأرصاد» ينبهان من موجة غبار على هذه المناطق

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب.وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 1 صباحًا.