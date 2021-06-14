أمانة حائل تحسم الجدل حول مقطع الفيديو المتداول لأحد الباعة المتجولين

أوضحت أمانة منطقة حائل في بيان صحفي لها أنه إشارة الى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه أحد الباعة المتجولين على الطرق أنه سبق و أن تم تخصيص ( 10 ) مواقع مجهزة بالخدمات للباعة الجائلين بمدينة حائل تم تحديدها من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة إمارة منطقة حائل في مواقع متفرقة بالمدينة.

ونوهت أن ذلك لتنظيم عمليات البيع وتغطيتها بالجولات الرقابية وللتحقق من مطابقة المعروض من منتجات ( مأكولات – خضار ) للاشتراطات الصحية.

وأضافت أن بعض ما يعرضه الباعة المتجولون هي منتجات مجهولة المصدر أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها مواد كيميائية تزيد عن الحد المسموح به.

وشددت الأمانة على حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قبل الباعة المتجولين، خاصةفي ظل جائحة كورونا.