مدرب #المنتخب_السعودي يؤكد على صعوبة مواجهة أوزبكستان

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، على صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بنظيره الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي يوم امس الإثنين: دائماً ما تمتاز المباريات الأخيرة بأنها الأقوى في المجموعة، وندرك جيداً قوة وصعوبة المواجهة على كلا المنتخبين، لذا نسعى للاستمرار فيما قدمناه طوال الجولات الماضية ونتوج ذلك بالتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات وتصدر المجموعة”.

وأضاف: نحترم المنتخب الأوزبكي كثيراً، فقد كانت مواجهتنا الماضية في التصفيات صعبة، لكننا تمكنا من تحقيق هدفنا وسنسعى لتكرر الفوز عليهم مجدداً لنعزز صدارتنا والتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وعن تأثير غياب الثنائي سالم الدوسري وعبدالإله المالكي قال: سنفتقد للاعبين مهمين بالنسبة لي على مستوى التشكيلة الأساسية ولكن لدينا لاعبين في انتظار هذه الفرصة وهذا جزء من كرة القدم، وبالنسبة لي كمدرب يجب علي أن أدير المباراة بكل ظروفها.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب أوربكستان صاحب المركز الثاني في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن.

وتستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة بنظام التجمع، وذلك لتفادي قيود السفر المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.