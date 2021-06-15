تفاصيل: فتح القبول في برامج التخصصات الدقيقة بجامعة العلوم الصحية

أعلنت إدارة التعليم الطبي بعمادة الدراسات العليا بالجامعة عن فتح باب القبول لبرامج التخصصات الدقيقة (الزمالات) للعام الأكاديمي 2022 منح جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية العديد من الزمالات في التخصصات الطبية العامة والتخصصات الدقيقة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويكون القبول سنوي وتعلن مواعيد القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وحساب الجامعة على تويتر ​متضمنا شروط و إجراءات القبول في التخصصات التالية:

قسم طب الباطنة:

– الأمراض المعدية للكبار.

– أمراض الروماتيزم.

– أمراض الكلى لدى الكبار.

– الأمراض الصدرية لدى الكبار.

– أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الكبار.

– أمراض الجهاز الهضمي للكبار.

– داء السكري.

– السكتة الدماغية “الجلطات”.

قسم الأورام:

– طب الأورام لدى الكبار.

– أمراض الدم لدى الكبار.

– الطب التلطيفي.

وحدة العناية المركزة:

العناية الحرجة لدى الكبار.

قسم علوم القلب:

أمراض القلب لدى الكبار.

الأشعة الصوتية لقلب الكبار (هذا البرنامج يتطلب حصول المتقدم على شهادة تخصص دقيق في أمراض القلب لدى الكبار).

أمراض القلب لدى الأطفال.

تخدير جراحة القلب المفتوح.

أشعة القلب التداخلية (هذا البرنامج يتطلب حصول المتقدم على شهادة تخصص دقيق في أمراض القلب لدى الكبار).

قسم العناية المركز لحديثي الولادة:

– طب الأطفال حديثي الولادة.

قسم طب الأطفال:

– أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.

-أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال.

-طب العناية المركزة للأطفال.

– الأمراض المعدية لدى الأطفال.

– الأمراض الصدرية لدى الأطفال.

– أمراض الكلى لدى الأطفال.

– أمراض الروماتيزم لدى الأطفال.

– أمراض الحساسية والمناعة لدى الأطفال.

– طب الأطفال العام المتقدم.

قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال:

– أمراض الدم والأورام لدى الأطفال.

قسم طوارئ الأطفال:

– طب الطوارئ للأطفال

قسم تخدير الأطفال:

– طب التخدير للأطفال.

قسم جراحة الأطفال:

– طب عيون الأطفال والحول.

– جراحة المسالك البولية لدى الأطفال.

– جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال.

– جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال.

قسم الأشعة الطبية:

– الأشعة العصبية.

– الأشعة التداخلية.

– تصوير الجسم بالأشعة.

– الطب النووي.

– الأشعة التشخيصية للأطفال.

– أشعة القلب والصدر.

قسم النساء والولادة:

– حالات الحمل الحرجة وطب الأجنة.

– جراحة المسالك البولية النسائية وجراحة الحوض الترميمية.

قسم الجراحة:

– جراحة الأوعية الدموية.

– إصابات العظام.

– جراحة المستقيم والقولون.

– جراحة العمود الفقري.

– جراحة أورام العظام.

– جراحة الشبكية.

– القرنية والعين الخارجية.

قسم التخدير:

– طب الألم.

– تخدير النساء والولادة.

– التخدير المناطقي.

علوم الكبد وزراعة الأعضاء:

– جراحة وزراعة الكلى.

– زراعة الكبد (هذا البرنامج يتطلب حصول المتقدم على شهادة التخصص دقيق في أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار).

– الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلم السلوكي:

– الطب النفسي للأطفال والمراهقين.

– علم الوراثة والطب الدقيق.

– الأمراض الوراثية السريرية والأمراض الاستقلابية.

ترسل المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني : [email protected]

علماً بأن أخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق سيكون بتاريخ 08 يوليو 2021 الموافق 28 ذو القعدة 1442 هـ.

إضافة إلى طلب الالتحاق بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، يجب التقديم على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حين إعلان الهيئة عن فتح بوابة القبول لبرامج الزمالة السعودية (التخصص الدقيق) للعام التدريبي 2022 م للحصول على إشعار القبول.