2210 مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ2210 مراجعًا ومراجعة خلال شهر مايو للعام الحالي 2021م.

وبلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 471 مراجع و42 مراجع لعيادة جراحة اللثة.

فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 37 مراجع فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 299 مراجعاً واستفاد 272 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال.

وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 437 أشعة وكذلك تم متابعة 250 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 75 مراجعاً ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 205 فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 115 مراجع.

كما قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن مبادرات علاجية وتوعوية تهدف لخدمة المجتمع.

بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.