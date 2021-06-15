ارتفاع إصابات كورونا العالمية إلى 177.33 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 177 مليوناً و33 ألفاً و919 إصابة، الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و827 ألفا و748 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 161 مليونا و226 ألفا و410 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الجديدة محلية مقابل أربع قبل يوم. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 91471 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19 و39 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات 230187.