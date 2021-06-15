«وقاية» تكشف كيفية حماية العاملين في درجات الحرارة العالية

كشفت هيئة الصحة العامة (وقاية)، كيفية حماية العاملين في درجات الحرارة العالية، تزامنا مع بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحة العامة –عبر تويتر- أنه بالنسبة للعاملين الجدد يجب ألا يزيد الجدول الزمني للتعرض للشمس عن 20 بالمائة في اليوم الأول، وزيادة لا تزيد عن 20 بالمائة في كل يوم إضافي.

وبالنسبة للعاملين مع خبرة سابقة، تكون نسبة التعرض للشكس في اليوم الأول 50 بالمائة، وفي اليوم الثاني 60 بالمائة، وفي اليوم الثالث 80 بالمائة، وفي اليوم الرابع 100 بالمائة.

وأشارت هيئة الصحة العامة الى ضرورة تحديد مواعيد اعمال الصيانة والإصلاح في المناطق الحارة في الأوقات الأكثر برودة، وتعيين مراقب للعاملين وحمايتهم من العرض لأزمات صحية متعلقة بالعمل في درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس.