البنك المركزي التركي مدين للسوق بـ150 مليار دولار

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إصرار الرئيس رجب أردوغان على التدخل في السياسة الاقتصادية للدولة، معتبرًا أنه يجلب الضرر للجميع بسبب جهله بالاقتصاد.

وأشار باباجان المنشق من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أن البنك المركزي التركي مدين حاليًا للسوق بـ150 مليار دولار، بعكس ما صرح أردوغان مؤخرًا.

جاء ذلك ردا على إعلان أردوغان أن احتياطي البنك المركزي يقترب من 100 مليار دولار أمريكي، في كلمة ألقاها بالمطار قبل مغادرته البلاد لحضور قمة الناتو في بروكسل يوم أمس الأحد.

صرح علي باباجان أن البنك المركزي مدين للسوق بـ 150 مليار دولار، مقابل 90 مليار دولار فقط من النقد الأجنبي وأصول الذهب.

باباجان، أول وزير اقتصاد في حكومة حزب العدالة والتنمية، قال: “إن أردوغان يقول إن مجاله هو الاقتصاد، فلماذا إذن لا يستطيع إصلاح الاقتصاد؟”.

أضاف زعيم حزب الديمقراطية والتقدم منتقدًا: “ليس من الضروري أن يفهم رئيس الوزراء أو الرئيس كل شيء. ليس من الضروري أن يعرف كل شيء، لكن يجب أن يعرف أنه لا يعرف”.

وتابع باباجان: “بانتخابات يونيو 2018، جمع الرئيس كل السلطات في يد واحدة. وشكل حكومة بعد الانتخابات مباشرة. كما قام بتعيين صهره وزيرًا للمالية. جعلوا البنك المركزي مدينا للسوق حالياً بـ150 مليار دولار. لا يمكن لاقتصادنا الخروج من هذه الأزمة التي يمر بها منذ فترة. تركيا الآن سقطت في المستنقع”.

باباجان الذي شهد عهده نموا اقتصاديا كبيرًا عندما كان وزيرا للاقتصاد في حكومة أردوغان الأسبق، أكد قائلا: “عندما ينفد احتياطي البنك من العملات الأجنبية، ويصبح سلبيا؛ فلن يكون لدينا القدرة على التحكم في أسعار الصرف. وفي النهاية، أصبحت تركيا دولة تعيش أزمات عملات مستمرة”.

وتعليقا على تصريح أردوغان، أوضح الخبير الاقتصادي مخفي إيلماز، أن صافي احتياطي البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات هو سالب 56 مليار دولار، الأمر الذي أثار بلبلة في الأوساط المختلفة بالبلاد.