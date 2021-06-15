تسريبات تكشف مواعيد إطلاق هواتف «سامسونغ» القابلة للطي

نشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص تقريرا أفاد فيه بأن تسريبات من داخل شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية كشفت عن مواعيد إطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي “غلاكسي زد فولد 3″ و”غلاكسي زد فليب 3”.

وحسب الموقع، فقد أوضحت مصادر من داخل “سامسونغ” أنها تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها القابلة للطي لتحظى بشعبية كبيرة في العالم.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونغ هاتفها “غلاكسي زد فولد 3” خلال شهر يوليو (تموز) المقبل فيما ستطلق هاتفها “غلاكسي زد فليب 3” في 27 أغسطس (آب) المقبل.

وفي هذا الإطار، ستطلق الشركة الكورية أيضا ساعتيها الذكيتين الجديدتين “غلاكسي ووتش 4″ و”غلاكسي ووتش آكتيف 4” في 11 أغسطس أو قبل ذلك بأيام قليلة.