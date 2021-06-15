الشؤون البلدية والاسكان تستعرض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء مؤتمرها الصحافي بالرياض، لاستعراض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويستهدف كود البناء السعودي؛ السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

ويشمل نطاق الكود، المباني الجديدة؛ بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة؛ التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.

