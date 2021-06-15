ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 44%

أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنهاية الربع الأول 2021 إلى 44.1% مقارنة بـ 41.5% خلال الربع الرابع 2020.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري 634.6 مليار ريال، حيث ساهم القطاع الخاص بـ 279.74 مليار ريال.

يشار إلى أن القطاع الخاص قد تأثر خلال العام الماضي بتداعيات كورونا وأقرت الحكومة عدة حزم تحفيزية لتخفيف آثار الجائحة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد عدة مرات على الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته شريكاً رئيسياً في ازدهار الاقتصاد وتنفيذ رؤية المملكة 2030.

وشهد الربع الأول من العام الجاري إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى استثمارات محلية بقيمة 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.