ردا على “الوئام”.. “الإسكان” تكشف موقف الحاصلين مسبقا على رخصة بناء من التأمين

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الثلاثاء)، موقف الحاصلين مسبقا على رخصة بناء وهي في طور الإنشاء من التأمين.

وقال الدكتور حسن الحازمي، رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنى التحتية، ردا على سؤال من “الوئام” حول مدى إلزام المساكن التي حصلت مسبقاً على رخصة بناء وهي في طور الإنشاء بالتأمين، قائلا إن هذه المساكن غير ملزمة بالتأمين.

وأوضح الدكتور الحازمي، خلال رده، أن التأمين هو وثيقة عند بداية العقد، وهذه بدأت وتجاوزت بداية العقد، فلن يتم تطبيقها على هذه المساكن، إلا إذا رغب المواطن في الذهاب لشركة التأمين للحصول على هذه الميزة الإضافية، في هذه الحالة الأمر بينه وبين شركة التأمين، لكن لن يكون إلزاما ضمن عملية الترخيص.

وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بالرياض، لاستعراض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.