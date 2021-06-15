مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا بتداولات 12 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 82.18 نقطة ليقفل عند مستوى 10831.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، والتأمين العربية، والإنماء طوكيو م، والإعادة السعودية، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبسكو، وذيب، وينساب، وعطاء، ودله الصحية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.22%.

فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وصدق، وطباعة وتغليف، ودار الأركان، وشاكر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وطباعة وتغليف، وصدق، والراجحي، وذيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23202.42 نقطة، وبتداولات بلغت 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 665 ألف سهم تقاسمتها 1877 صفقة.