المبعوث الأممي لليمن: السعودية تبذل جهودا استثنائية لوقف الحرب في اليمن

قال المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثس، إن السعودية تبذل جهودا استثنائية لوقف الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلا للنزاع من خلال الحوار.

وأضاف أن انتهاكات وقف إطلاق النار مستمرة بشكل يومي، لافتا إلى أن وقف النار في اليمن سيكون له تأثير إيجابي كبير على الجانب الإنساني، لكن الحوثيون يشترطون اتفاقا حول موانئ الحديدة والمطار لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الأطراف اليمنية لم تتخط اختلافاتها حتى الآن، وعليهم جميعا تقديم تنازلات واستغلال الفرص لإنهاء النزاع.

وتابع: “الحوار في اليمن معقد لكنه وحده من سيحل النزاع، وأكثر ما يقلقني هو غياب محادثات سلام يمنية شاملة”.