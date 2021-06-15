مستوطنون في #باب_العامود يؤدون رقصة الأعلام ويهتفون” الموت للعرب #مسيرة_الأعلام

قام مستوطنون في ساحة باب العامود بأداء رقصة الأعلام وهتفوا بعبارات “الموت للعرب”.

وتزامنا مع انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية، قام شباب فلسطينيون بإشعال النار في مستوطنة “التلة الفرنسية” بمدينة القدس المحتلة.

كما اندلعت أيضا عدة مواجهات في أكثر من منطقة في القدس المحتلة تزامنا مع انطلاق المسيرة الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة انطلقت مسيرات غضب في شمال القطاع بالتزامن مع “مسيرة الأعلام” الاستفزازية بالقدس.

وفي تصاعد الغضب الفلسطيني انطلقت مسيرة غاضبة في محافظة رفح نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وعلى الصعيد الإسرائيلي قالت صحيفة هآرتس: إنه تم إخلاء كافة العاملين من وزارة القضاء الإسرائيلية بالقدس بسبب هجمات جماعية فلسطينية بالحجارة استهدفت مبنى الوزارة.

وذكرت مصادر عبرية أن بالونا مفخخا انفجر في أجواء الغلاف، وليس بالونات حارقة فقط بعدما أطلق من غزة.