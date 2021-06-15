فيصل بن فرحان يبحث مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزيرة الخارجية الليبية العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.