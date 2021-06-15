 وفد المملكة بالأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بإنهاء أزمة مسلمي الروهينجا

شارك وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم، في رعاية الحدث الافتراضي رفيع المستوى ‏لمناقشة الوضع الحالي في ميانمار والذي كان بعنوان “الوضع الحالي في ميانمار: التداعيات على أقلية الروهينجا”.‏

وناقش الحضور من المختصين وممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء الآثار المتعددة والأبعاد ‏للوضع الحالي في ميانمار على أقلية الروهينجا وتبادلوا الأراء حول السبل الممكنة للمضي قدمًا لحل ‏هذه الأزمة وما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي ليواصل جهوده لتهيئة الظروف المواتية لعودتهم ‏لميانمار بأمن وأمان وكرامة. ‏

وشارك في النقاش وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة للدورة الحالية فولكان بوزكير، ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة ‏الجماعية أليس ويريمو نديريتو، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز. ‏

وألقى بيان المملكة في هذا الحدث من جانب الوفد الوزير مفوض وجدي بن حسن محرم، بحضور ‏رئيس اللجنة الثالثة في الوفد محمد بن عصام خشعان.‏