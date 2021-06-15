فيديو صادم.. مليشيا الحوثي تسحل مواطنا يمنيا أمام زوجته وبناته لسلب ممتلكاته

انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لانتهاك حوثي جديد ارتكبته المليشيا بحق مسن يمني، حيث تم الاعتداء عليه بطريقة وحشية أمام عائلته، بسبب اعتراضه على سلب أملاكه.

ونشر مقطع الفيديو الإعلامي اليمني محمد الضبياني وعلق عليه قائلا :” مشهد مروع وصادم يوثق سحب وسحل ميليشيات الإرهاب الحوثية للرجل المُسن الحاج صالح علي الويس أمام بناته وزوجته ونساء أولاده لغرض نهب أرضيته وأملاكه في قرية حدة غرب العاصمة صنعاء”.

وأضاف : ” لم يشفع له كبر سنه ولم يشفع له أن نجله قتل ضمن صفوف ميليشيات إيران”.

يأتي هذا الوقت الذي تمارس فيه ميليشا الحوثي انتهاكات واسعة في الآونة الأخيرة، حيث تقوم بعمليات سلب ونهب على الكثير من المحالات التجارية، خاصة في العاصمة صنعاء.