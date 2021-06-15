٨ إصابات لعائلة في انقلاب مركبة بالطائف

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف مساء يوم الثلاثاء بلاغا يفيد بانقلاب مركبة تقل عائلة على الطريق الدائري بالطائف.

من جهته أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني .

وأضاف أنه عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به ٨ إصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم مما تعرضت العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة.

ونوّه أنه بعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.