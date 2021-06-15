مستشفى قوى الأمن بالرياض يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل

حصل مستشفى قوى الأمن بالرياض على الاعتماد المؤسسي الكامل لأربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وذلك بعد استيفاء المستشفى المتطلبات والمعايير للحصول على الاعتماد لتقديم برامج الدراسات العليا الصحية المهنية.

و أصبحت لجان التدريب والإشراف عليها تتبع للمستشفى مع هذا الاعتماد المؤسسي الكامل، حيث سيستمر تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة المتبعة بما يحقق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم الإستراتيجيات المعلنة لمستشفى قوى الأمن بالرياض.

ويأتي الاعتماد ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ الخطط الشاملة لتطوير الأداء، وتأهيل الطاقات البشرية لتقديم أفضل الخدمات الصحية.