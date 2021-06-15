مستودعات للصواريخ والأسلحة.. مليشيات إيران بسوريا تحول دير الزور لثكنة عسكرية

حوّلت الميليشيات الإيرانية المتواجدة شرقي سوريا، مدينة الميادين بريف دير الزور إلى مدينة “عائمة على الصواريخ”.

وقامت المليشيا بإنشاء مستودعات لتخزين الأسلحة داخل خنادق وغرف إسمنتية تحت الأرض.

وأفاد تقرير إخباري أن ميليشيا أبو الفضل العباس المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، قلمت بإنشاء مستودع جديد لها لتخزين الأسلحة بالقرب من آثار “الشبلي” الواقعة ما بين قلعة الرحبة ومزار عين علي بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور.

وبحسب القرير فإن المستودع الكبير يقع ضمن وادي وبداخله خندق وغرف إسمنتية مموهة.

وأوضح أنه يوجد لهذه الغرف بوابة واحدة للدخول والخروج وبالقرب منها دشم للحماية.

يذكر أن إيران تلجأ إلى المعالم الأثرية لإخفاء وتخزين الصواريخ خاصةً القادمة من العراق خوفاً من استهداف الطيران.