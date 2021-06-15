الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن سد النهضة

دعت الدول العربية التي التقى وزراء خارجيتها في قطر، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة.

وأضاف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية خلال مؤتمر صحفي مشترك أن الجامعة العربية قد تتخذ أيضاً إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات أو مقترحات لحل هذه القضية.

وكان قد انعقد في الدوحة اليوم الثلاثاء اجتماع لوزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب الاجتماع عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل صيف العام الجاري.