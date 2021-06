شاهد .. هدف #كريستيانو_رونالدو المثير للجدل ضد كوكاكولا يشعل مواقع التواصل

قبل مباراة المنتخب البرتغالي أمام منتخب المجر في بطولة أوروبا 2020، ظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء مؤتمر صحافي وهو يقول نصحاً الحاضرين «لا تشربوا كوكا كولا واشربوا الماء». حسبما أفادت شبكة «فوكس» نيوز.

فعندما صعد إلى المنصة للتحدث إلى الصحافيين، وجد رونالدو أمامه زجاجتي كوكاكولا. فقام بإزالتهما واستبدلهما بزجاجة مياه ودعا الصحافيين باللغة البرتغالية إلى أن يشربوا الماء.

الجدير بالذكر أن كوكا كولا هي «الراعي» لبطولة أوروبا 2020.

جذب تصرف رونالدو انتباه نجم نادي كرة القدم الأميركية (تامبا باي بوكانيرز) توم برادي، فغرد برادي قائلاً: «المحاربون القدامى يعرفون ما يفعلونه».

وقد كشف رونالدو لموقع «جول» عام 2020، أنه يتبع نظامًا غذائيًا عالي البروتين يحتوي على الكربوهيدرات والفواكه والخضراوات المصنوعة من الحبوب الكاملة. ويأكل ست وجبات صغيرة في اليوم أو وجبة واحدة كل ثلاث إلى أربع ساعات.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو لا يحصل على راحة طويلة لمدة 8 ساعات. ولكنه يأخذ خمس قيلولات يومياً مدتها 90 دقيقة بدلاً من ذلك.

وفازت البرتغال ببطولة أوروبا عام 2016. وسجل رونالدو ثلاثة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة خلال البطولة، ولعب في جميع المباريات السبع.

🥤👀 Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'…#POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II

— The Sportsman (@TheSportsman) June 14, 2021